LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Bolshunov nel gruppo di testa con De Fabiani, Klaebo staccato. Johaug: show solitario (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:39 Nel valzer delle ripartenze sono in tre ad avere preso il largo, Roethe, Bolshunov e Krueger! De Fabiani esce dalla zona cambio con l’ottavo posto a 24″7. 12:38 Ed ecco il cambio sci! 12:36 Sono attimi febbrili, questi, perché si avvicina il passaggio alla tecnica libera con Bolshunov che cerca ancora di spingere e staccar tutti, Roethe però non molla e si trascina dietro gli altri. 12:35 De Fabiani rimane solo a guardare, da una certa distanza, il gruppo di testa, perché Niskanen ha ceduto di schianto e si è staccato di tantissimo. 12:34 A due chilometri dal cambio sci spingono molto russi e norvegesi per cercare di rendere la questione solo loro, con Niskanen e De Fabiani che appaiono in difficoltà a tenere il loro ritmo. 12:33 Sono ora in nove a far parte del gruppo di testa, ed è De Fabiani a chiuderlo. 12:31 ... oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Mayer ipoteca la vittoria ora gli azzurri - #alpino #Discesa… - MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca il colpaccio. Johaug: show solitario http… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Bansko 2020 in DIRETTA (25-1): TRIPLETTA EPOCALE! Elena Curtoni Bassino e Brignone: DOMINIO… -