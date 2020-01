Grande Fratello Vip: Licia Nunez è stata lasciata dalla fidanzata con un post su Instagram (Di sabato 25 gennaio 2020) La fidanzata di Licia Nunez l’ha lasciata con un post sui social. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Barbara Licia Nunez non ha nascosto la sua relazione con Barbara appena è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, dai primi giorni, l’attrice de Le tre rose di Eva si è concentrata molto sulla sua precedente storia con Imma Battaglia. Quest’ultima è anche andata in Casa per un confronto diretto con lei. La fidanzata aveva scritto a Licia una lettera dicendole che l’amava e che la seguiva, ma si capiva benissimo che alcune cose le avevano dato fastidio. Infatti, puntuale, è arrivato un messaggio di Barbara attraverso il suo profilo Instagram con il quale ha lasciato Licia. Barbara ha detto chiaramente di non aver capito i racconti di Licia da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Secondo ... kontrokultura

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -