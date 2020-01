CorSport: Napoli-Juve, la madre di tutte le partite ferma a 35mila spettatori (Di sabato 25 gennaio 2020) Napoli-Juve è la madre di tutte le partite, scrive il Corriere dello Sport, ma non fa più il pienone di spettatori. Per ora la prevendita dice che sono stati venduti 35mila biglietti. L’obiettivo potrebbe essere 40mila, ma sarebbe comunque inferiore ai quasi 46mila della partita contro il Brescia, record stagionale. Al massimo si può sperare di superare il traguardo del Liverpool (38.878). Al San Paolo ci sarà anche una rappresentanza bianconera, con circa 200 tifosi, ma, soprattutto, tanti bambini. I Distinti inferiori sono riempiti dai giovani delle scuole e delle scuola calcio campane, ai quali il Napoli ha riservato posti. E poi ci saranno, come per la Lazio, i gruppi organizzati. Proveranno di nuovo a trascinare la squadra verso l’impresa. L'articolo CorSport: Napoli-Juve, la madre di tutte le partite ferma a 35mila spettatori ilNapolista. ilnapolista

2fastChristian : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? - Affare fatto: #Politano al #Napoli, #Eriksen all'#Inter - Ibrahirebic -… - napolista : CorSport: Napoli-Juve, la madre di tutte le partite ferma a 35mila spettatori E’ il dato della prevendita finora. 4… - napolista : CorSport: Manolas trascinatore, domenica ritrova la Juve alla quale, all’andata, ha già segnato Il difensore grec… -