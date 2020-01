Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2020: Roland Fischnaller in testa, maxi vantaggio su Promegger! (Di sabato 25 gennaio 2020) Roland Fischnaller si conferma saldamente al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di snowboard dopo il PSL di Piancavallo. L’azzurro ha conquistato un bellissimo secondo posto sulle nevi italiane venendo battuto soltanto in finale dall’austriaco Andreas Promegger e vola così a quota 4910 punti con addirittura 1940 lunghezze di vantaggio sul suo più immediato inseguitore ovvero lo stesso Promegger. Di seguito le classifiche dela Coppa del Mondo 2020 di snowboard parallelo. Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE snowboard parallelo: 1. Roland Fischnaller (Italia) 4910 2. Andreas Promegger (Austria) 2970 3. Stefan Baumeister (Germania) 2675 4. Daniele Bagozza (Italia) 2450 5. Edwin Coratti (Italia) 2380 6. Maurizio Bormolini (Italia) 2338 7. Mirko Felicetti (Italia) 2250 8. Andrey Sobolev (Russia) 2142 9. Sangho Lee (Corea del Sud) 2118 10. Benjamin ... oasport

Federciclismo : Missione compiuta ?????? Con la medaglia ??nella finale dell'inseguimento vs ???? i giovani scelti da @marcovilla1969 VIN… - Duck170 : RT @Federciclismo: Missione compiuta ?????? Con la medaglia ??nella finale dell'inseguimento vs ???? i giovani scelti da @marcovilla1969 VINCONO… - Guido17595958 : Domani c’è la partita con la Juve, che per anni è valsa l altissima classifica oggi non più purtroppo. Non perdere… -