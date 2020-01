Zingaretti vuole portare il M5S in un “nuovo centrosinistra” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sul Corriere della Sera di oggi Maria Teresa Meli parla del piano di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, di attrarre il MoVimento 5 Stelle in un “nuovo centrosinistra” in cui però il pilastro siano sempre i Dem. Il cambio ai vertici del movimento fondato da Beppe Grillo, con le dimissioni di Luigi Di Maio dal ruolo di capo politico, potrebbe accelerare un po’ i tempi e proprio lo stesso Grillo potrebbe avere un ruolo centrale, visto che, di fatto, è stato lui a spingere i pentastellati ad accettare l’accordo di governo con il PD. Maria Teresa Meli riporta un virgolettato in cui Zingaretti spiega com’è il nuovo centrosinistra che immagina:“Il compito primario del PD è promuovere e organizzare un campo largo e democratico per un’alternativa alle destre. È del tutto evidente che questa nostra sfida mette in tensione e apre una discussione all’interno delle forze di ... blogo

