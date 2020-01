Virus cinese, infermieri: pronto soccorso intasati per influenza e psicosi da coronavirus (Di venerdì 24 gennaio 2020) pronto soccorso sottoposti a un vero e proprio assalto da parte dell’utenza tra picco influenzale e la psicosi da coronaVirus: gli infermieri Nursing Up invitano alla calma e a non intasare i reparti di emergenza. “Stiamo assistendo al tanto temuto corto circuito del sistema, tra picco influenzale e psicosi da Virus di Wuhan. I nostri infermieri temono che si possano verificare problemi nei reparti di emergenza, dove i pazienti con febbre e difficoltà respiratorie aspettano ore e ore“, spiega il presidente di Nursing Up, Antonio De Palma. “Le condizioni di lavoro sono insostenibili: ci segnalano dai territori che la situazione è drammatica. A questo punto è nostro dovere lanciare un appello alle autorità preposte affinché vengano tutelati gli operatori, che sono a rischio di aggressioni sia verbali che fisiche. Barelle ovunque, lettighe nei corridoi in ... meteoweb.eu

