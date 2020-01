Una volta era così: Matteo Renzi irriconoscibile, paffutello con gli occhiali [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Vi starete chiedendo chi è questo giovane ragazzo appena diciannovenne, con spessi occhiali da vista e un folto ciuffo di capelli? Ebbene sì, è proprio Matteo Renzi. Era il 1994 e Renzi partecipava allo storico quiz di Mike Bongiorno. Poco più che maggiorenne, il buon Matteo decise di andare a girare la Ruota della Fortuna… E la girò bene, perché Renzi all’epoca riuscì a portarsi a casa ben 48 milioni delle vecchie lire! Ad oggi non sappiamo come spese il suo bottino, ma sappiamo per certo che di lì a poco avrebbe iniziato la sua gavetta politica, portando con sé quell’aria da bravo ragazzo già adocchiata da Mike: “Lui è toscano, conosce l’italiano e quindi non sbaglia”. L'articolo Una volta era così: Matteo Renzi irriconoscibile, paffutello con gli occhiali FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

