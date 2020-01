Scritta antisemita sulla porta di casa di Aldo Rolfi: "Qui c’è un ebreo" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Indignazione per la Scritta antisemita comparsa a Mondovì (Cuneo) sulla porta di casa di Aldo Rolfi, il figlio di Lidia, la partigiana deportata nel 1944 dai nazisti a Ravensbruck, il più grande campo di concentramento femminile dell’Altreich, a un’ottantina di km da Berlino. Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana morta nel 1996, nel 1978 fu l’autrice della prima opera in lingua italiana sulla deportazione femminile dal titolo "Le donne di Ravensbruck"."Qui c’è un ebreo" è stato scritto sulla porta di casa di Rolfi, come si può vedere dalla foto postata su Facebook dal figlio della partigiana, una Scritta che replica quella delle città tedesche durante il nazismo, anche se la famiglia Rolfi non è d'origine ebraica, ricorda RaiNews24."La porta d'ingresso di casa mia questa mattina, all'indomani dell'uscita di un mio articolo per il 27 Gennaio..." (data della distruzione dei ... blogo

virginiaraggi : Ignobile la scritta antisemita apparsa a Mondovì sulla porta di casa del figlio di una ex deportata. Subito chiarez… - Tg3web : Una scritta antisemita è apparsa, la notte scorsa, sulla porta di casa del figlio di una partigiana imprigionata a… - giornalettismo : Una terribile scritta #antisemita apparsa su una porta a #Mondovì: nell'abitazione vive il figlio di Lidia Beccari… -