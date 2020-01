Salvini contro Sardine, scontro tra le piazze in scena a Bibbiano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bibbiano, 24 gen. (askanews) – A livello di partecipazione non c’è stata partita: vincono le Sardine, “solo” un migliaio di persone ad ascoltare il leader leghista Matteo Salvini a Bibbiano. Ma l’unico risultato che conta in Emilia Romagna sarà quello delle urne. Salvini, in piazza della Libertà per sostenere la candidata leghista Lucia Bergonzoni, con dietro la scritta che ammicca a una vicenda fin troppo nota: “giù le mani dai bambini”. A pochi metri, in piazza Libero Grassi, la contromanifestazione delle Sardine, con Mattia Santori assediato dai cronisti che afferma: “siamo già un partito, semplicemente un partito in prima persona”. Santori rivendica una netta maggioranza in piazza rispetto a Salvini: “Io adesso sono passato di là al volo, mi sembra che sono un migliaio forse, noi qua siamo 4-5mila, perché ci sono tante ... notizie

matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: Voglio l'Italia unita nella lotta contro la droga, quartiere per quartiere, giardinetto per g… - matteosalvinimi : #Salvini: Sia Grillo che Di Maio mi sembra che abbiano scelto l’abbraccio mortale col Pd, contro il volere del proprio popolo. #radiocusano - matteosalvinimi : #Salvini: Avvocati, benzinai, Partite IVA, agricoltori e pensionati stanno protestando contro questa manovra. #agorarai -