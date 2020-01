Roma, cittadinanza onoraria a Liliana Segre (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, cittadinanza onoraria a Liliana Segre: via libera del Campidoglio. Approvata dal consiglio comunale la mozione. Roma – Il Consiglio Comunale di Roma ha dato il proprio via libera al conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre per essere “sopravvissuta alle persecuzioni nazifasciste, testimone della tragedia dell’Olocausto e interprete dei valori di giustizia e di pace tra gli esseri umani, per l’opera di testimonianza e mantenimento della memoria della shoah e l’impegno per i diritti umani“. La mozione è stata presentata dalla consigliera civica Svetalana Celli e approvata all’unanimità dal Campidoglio. La decisione finale spetterà alla sindaca Virginia Raggi che non sembra intenzionata a cambiare la decisione della sua maggioranza. L’intervento in Aula della consigliera civica La votazione, come precisato ... newsmondo

