Roma, alla stazione Termini vietato dar da mangiare ai senzatetto? (Di venerdì 24 gennaio 2020) La denuncia è di Mauro Terzoni, volontario dell’associazione Casa Famiglia Lodovico Pavoni: niente cibo ai senzatetto. Questo quanto sarebbe stato comunicato ai volontari, impegnati nella distribuzione di un pasto caldo ai senza fissa dimora nei pressi della principale stazione della Capitale, Roma Termini, in pieno centro. Un momento cui partecipano molte associazioni impegnate sul territorio e a cui partecipa «tutte le sere» anche l’elemosiniere del Papa, padre Konrad, balzato agli onori delle cronache per aver rimosso i sigilli al contatore della luce all’edificio occupato in via santa Croce in Gerusalemme. «A Termini ci è stato comunicato che la società grandi stazioni Spa non vuole che che stiamo lì a dar da mangiare ai senza fissa dimora. Una volontaria e scoppiata a piangere di fronte ai poveri e bambini in fila», scrive il volontario su Facebook ... open.online

