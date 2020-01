Ricerca: Unipd, morte improvvisa giovanile, scoperto nuovo tipo cellule cardiache (Di venerdì 24 gennaio 2020) Padova, 24 gen. (Adnkronos) - Succede all'improvviso: un giovane sportivo che di colpo si accascia durante una partita o un allenamento e muore, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo. Un evento tragico che può colpire sia semplici appassionati, sia atleti avviati a una carriera promettente. Una liberoquotidiano

TV7Benevento : Ricerca: Unipd, in apnea per prima volta rilevati valori di ossigeno a 40 metri di profondità (3)... - TV7Benevento : Ricerca: Unipd, in apnea per prima volta rilevati valori di ossigeno a 40 metri di profondità... - IlBoLive : La #ricerca per salvare il #rinoceronte bianco del nord ha raggiunto un'altra tappa importante. Una nuova fecondazi… -