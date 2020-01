Psikyo Shooting Stars Alpha disponibile da oggi su Switch (Di venerdì 24 gennaio 2020) NIS America è felice di annunciare che Psikyo Shooting Stars Alpha è ora disponibile in Europa, mentre il 31 gennaio arriverà in Oceania. Psikyo Shooting Stars Alpha insieme a Psikyo Shooting Stars Bravo saranno disponibili esclusivamente su Nintendo Switch™ in due distinte collection che racchiudono il meglio di Psikyo! STRIKERS 1945 – La misteriosa organizzazione C.A.N.Y. cerca di conquistare il mondo con potenti super- armi e solo il team Strikers può abbatterle e ripristinare la pace!STRIKERS 1945 II – Il team di Strikers viene chiamato di nuovo in azione quando appare una nuova minaccia tramite la F.G.R. faction e la loro enorme tecnologia mecha!STRIKERS 1945 III – Scopri il terzo capitolo della leggendaria serie STRIKERS nella sua prima riedizione in assoluto. Uno sciame di ... gamerbrain

