NEVE IN ARRIVO, con qualche sorpresa. Fiocchi fino a quote basse, ecco dove (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sta entrando in azione la perturbazione atlantica, legata al vortice che da giorni insiste sulla Penisola Iberica. Il cedimento dell'anticiclone sull'Italia sta consentendo l'ingresso dell'ammasso nuvoloso verso le regioni di Nord-Ovest e la Toscana, con prime precipitazioni e anche nevicate sui rilievi dai 900/1000 metri. Quale sarà l'evoluzione? Nella notte tra venerdì e sabato il peggioramento entrerà nel vivo e temporaneamente la NEVE si potrà spingere fino a quote piuttosto basse su alcuni settori del Basso Piemonte, tra le Langhe, l'astigiano e confini dell'entroterra ligure. Fiocchi sono attesi già dai 400-500 metri d'altitudine. Sempre in nottata, le nevicate inizieranno a coinvolgere anche l'Appennino Tosco-Emiliano, ma qui il limite della NEVE non scenderà al di sotto dei 1000/1100 metri. Nella giornata di sabato, fin dal mattino, si attenueranno le ... meteogiornale

macosinonVALE : Come sarebbe a dire NEVE IN ARRIVO? - 39marconi : RT @savonanews: Meteo: in arrivo un po' di pioggia, neve sull'Appennino Ligure - SmorfiaDigitale : Meteo: NEVE in arrivo TRA POCO. Ecco QUANDO, DOVE e QUANTA ne cadr -