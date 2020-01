Influenza e psicosi virus cinese, pronto soccorso intasati: rischio violenze (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gabriele Laganà Secondo il sindacato Nursing Up, la possibilità che si verifichino atti di violenza contro medici e infermieri dei pronto soccorso è altissima a causa delle lunghe attese Il rischio di episodi di violenza, verbale e fisica, contro infermieri e medici che operano nei pronto soccorso è altissimo. A lanciare l’allarme è il Nursing Up, il sindacato degli Infermieri italiani e delle professioni sanitarie, che attraverso una nota sottolinea la difficile situazione che si sta vivendo nei nosocomi sparsi da nord a sud. Si sta creando, infatti, una sorta di un pericoloso corto circuito tra emergenze vere e semplice allarmismo che sta alimentando tensione. Negli ultimi giorni, i reparti di emergenza sono presi d’assalto da pazienti colpiti dall’Influenza di stagione, ora al picco, e da coloro in preda alla paura per le notizie che provengono dalla Cina legate al virus ... ilgiornale

