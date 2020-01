Forte terremoto in Turchia: scossa di magnitudo 6.9 nell’est del paese (Di venerdì 24 gennaio 2020) Panico in Turchia, dove una scossa di terremoto di 6.9 gradi della scala Richter è stata registrata nell’est del paese poco prima delle ore 18. Al momento le notizie sono ancora molto frammentarie ma è certo che la scossa abbia colpito un’area nei pressi della città di Diyarbakir, capoluogo dell’omonima provincia a maggioranza curda, e che quindi possa aver provocato danni o feriti. Prelim M6.7 Earthquake eastern Turkey Jan-24 17:55 UTC, updates https://t.co/RoBWgNZegR — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) January 24, 2020 notizie

Nomen_Omen71 : Forte #terremoto 6.7 in #Turchia, avvertito in tutto il paese, Siria, Libano e Iraq. Non c'è che dire, questo 2020… -