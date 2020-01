Controlli dei Carabinieri a Grottaminarda: emessi figli di via per tre giovani napoletani pregiudicati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGrottaminarda (Av) – L’incremento dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, che si è concretizzato nel rafforzamento dei Controlli tesi a contrastare il fenomeno dell’illegalità diffusa e dell’abusivismo commerciale, sta continuando ad ottenere positivi risultati. L’impegno profuso dal personale operante e la collaborazione dei cittadini che puntualmente segnalano la presenza di persone sospette nei pressi delle loro abitazioni, hanno consentito di stilare un bilancio senz’altro positivo. Nell’ambito di tali Controlli, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno sorpreso lungo le vie cittadine un 30enne di Napoli (con a carico precedenti di polizia) intento a vendere, senza le prescritte autorizzazioni, capi d’abbigliamento. Oltre alla prevista sanzione pecuniaria, per il giovane è scattata la proposta per ... anteprima24

