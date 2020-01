Clima, Boccia: accelerare su sostenibilità. Grande sfida per Ue (Di venerdì 24 gennaio 2020) Assisi, 24 gen. (askanews) – Da Assisi arriva “un segnale molto bello da parte nostra”, il messaggio è che “occorre accelerare e fare molto perché questo può diventare uno dei grandi obiettivi italiani ed europei su cui costruire una speranza per il futuro in termini di società riducendo ed eliminando i divari e costruendo un percorso di società con le persone al centro della società e le imprese al centro dell’economia nella logica della sostenibilità armonica”. A spiegarlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando con i giornalisti ad Assisi dove oggi si presenta il Manifesto per l’economia a misura d’uomo contro la crisi Climatica. “Bello – ha detto Boccia – ne siamo particolarmente orgogliosi ricordando tra l’altro che l’industria italiana è la prima in chiave di economia circolare ... notizie

