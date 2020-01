CICLONE extra-tropicale verso l'Europa, effetti anche in Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella prima parte di settimana abbiamo dedicato ampio risalto al potente AntiCICLONE che ha imperversato in lungo e in largo dispensando valori di pressione da record. La temporanea interruzione dell'attività ciclonica del Nord Atlantico è finita, bruscamente, difatti un nuovo CICLONE extra-tropicale si è sviluppato appena ad est di Terranova e dopo essersi approfondito rapidamente proprio in queste ore sta approcciando il Nord Atlantico orientale laddove dovrebbe approfondirsi ancora spingendosi ben al di sotto di 950 mbar. Ciò potrebbe causare una vera e propria tempesta in molti settori dell'Europa occidentale e settentrionale. Il CICLONE si sta dirigendo lentamente verso l'Islanda. Venti con raffiche d'uragano dovrebbero raggiungere il Mare di Norvegia e la Norvegia occidentale, con punte comprese tra 100 e 130 km/h lungo le coste. Durante la notte di venerdì su ... meteogiornale

