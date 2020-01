Calciomercato Juve: scambio De Sciglio-Kurzawa, parti vicine alla chiusura (Di venerdì 24 gennaio 2020) Juventus e Paris Saint Germain stanno parlando per un possibile scambio di terzini tra Kurzawa e De Sciglio La Juventus potrebbe piazzare un colpo di mercato negli ultimi giorni disponibili. Come riporta Sky Sport, il club bianconero sta parlando con il Paris Saint Germain per un possibile scambio di terzini. I due protagonisti del possibile scambio sono De Sciglio e Kurzawa. Come riporta Gianluca Di Marzio c’è stato un incontro tra le parti oggi a Milano e i due club sarebbero vicini alla chiusura dell’affare. scambio a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : La Juve è già molto avanti col PSG per De Sciglio e Kurzawa, incontro oggi a Milano: scambio a titolo definitivo, p… - tuttosport : #Pogba, #Raiola apre alla #Juve: 'Vediamo in estate' - DiMarzio : #Juve, #Paratici conferma: '#Pjaca al #Cagliari, è la società giusta per mettersi in mostra'?? -