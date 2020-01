Bimba lamenta dolori allo stomaco, medici scoprono che è stata violentata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una Bimba di 5 anni è stata portata in pronto soccorso per dei dolori al basso ventre, dagli esami i medici hanno scoperto che è stata vittima di abusi. Dall’ospedale pediatrico Carlo Poma di Mantova emerge un caso di violenza sessuale scioccante. Lunedì sera una mamma in ansia ha portato in pronto soccorso la figlia … L'articolo Bimba lamenta dolori allo stomaco, medici scoprono che è stata violentata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Bimba lamenta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bimba lamenta