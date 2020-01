Antonella Elia punge Valeria Marini: “Sono a favore delle donne naturali e sincere” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sesto appuntamento con il Grande Fratello Vip, che anche questa sera promette spettacolo e inaspettati colpi di scena. L’ingresso nella Casa della scorsa puntata di Valeria Marini, che ha avuto un confronto-scontro con Rita Rusic, ha suscitato commenti anche esagerati dei concorrenti. Questa sera l’argomento viene affrontato con i diretti interessati. Valeria Marini insultata dai gieffini È stato uno scontro tra titani quello che, nella scorsa puntata, ha visto contrapposte Rita Rusic e Valeria Marini. Storiche rivali in amore per aver amato entrambe l’imprenditore Vittorio Cecchi Gori, l’ingresso nella Casa della showgirl sarda è finita questa settimana in tutti i siti e giornali di gossip. Soprattutto per le esternazioni, non proprio piacevoli, dei concorrenti del reality che, all’uscita della Marini dalla Casa, l’hanno definita grassa fino ad apostrofarla come “ce**o”. In ... thesocialpost

trash_italiano : Antonella Elia mood della vita. - trash_italiano : ANTONELLA ELIA PRONTA ALLA RISSA. #GFVIP - trash_italiano : ANTONELLA ELIA IMPASSIBILE. #GFVIP -