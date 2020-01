Andrea Arruti, l’attrice muore a soli 21 anni “Resterai nei nostri cuori” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Andrea Arruti muore a soli 21 anni, la rabbia e il dolore di fans e familiari Andrea Arruti muore a 21 anni: chiamata da tutti Andy, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema. E’ diventata famoso soprattutto per il suo ruolo nella versione spagnola del personaggio Elsa, ovvero la bambina di Frozen. Era amata praticamente da tutti e la sua scomparsa è stata una vera tragedia. La sua famiglia e i suoi fan hanno pianto disperati per la morte perché la 21enne che aveva una vita davanti, è morta in modo davvero inaspettato. Il suo decesso forse è arrivato proprio all’inizio di gennaio ma non è stato neanche chiarito bene quale fosse il problema che le ha poi portato via la vita. I familiari hanno spiegato che c’è stato un problema respiratorio che aveva indebolito il suo corpo. Adesso, però è il momento del dolore e la famiglia si stringe per cercare di superare ... kontrokultura

