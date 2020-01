Sanremo 2020: chi è Christian Bugatti, in arte Bugo (Di giovedì 23 gennaio 2020) In gara al fianco di Morgan con il brano Sincero, Bugo – pseudonimo di Christian Bugatti – salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta. L’esordio di Bugo sul palco dell’Ariston Il cantautore nasce a Rho nel 1973, ma avvia la propria carriera musicale a partire dal 2000, data in cui incide il suo primo album, La prima gratta. Il suo stile è poliedrico, si cimenta in diversi generi musicali e spazia fra diverse epoche culturali, riceve infatti il soprannome di fantautore per il suo cantautorato moderno ed estroso. A proposito di stile eclettico e moderno: promette bene il brano Sincero, come riportato dall’intervista pubblicata su Leggo: “Sincero inizia con la voce di Morgan. Sogno, ambizioni e realtà. Non è necessariamente una canzone autobiografica. Apre con il Moog One, un synth a 16 voci, tra i primi arrivati in Italia“. Il duo lombardo ambisce alla vittoria, infatti ... thesocialpost

