LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel secondo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La chiusura del primo set da parte di Seppi Seppi lanciatissimo! Sotto 0-3 rimonta e vince il primo set 6-4 contro Wawrinka… <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4f9.png" alt=" oasport

zazoomblog : LIVE Seppi-Wawrinka 3-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: un break per parte nel primo set - #Seppi-Wawrinka… - zazoomnews : LIVE Seppi-Wawrinka Australian Open 2020 in DIRETTA: tra poco al via il match di secondo turno - #Seppi-Wawrinka… - OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 22 gennaio: Seppi e Giorgi agli Australian Open, Malagò ottimista verso Tokyo 2020. Porte vince… -