Come Porta a Porta e il Tg2 pompano la propaganda di Salvini a spese nostre

Il dubbio che la Rai non si stia comPortando in maniera imparziale in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria effettivamente c'è. Tant'è che c'è chi parla apertamente di violazione della par condicio e annunci esposti all'AgCom. La pietra dello scandalo di oggi è lo spot di Porta a Porta andato in onda ieri su Rai 1 durante Juventus-Roma di Coppa Italia. Ma non è tutto, perché ci si mette in mezzo anche il Tg2 a trazione sovranista. Dopo l'errore del programma di Vespa ecco le dimenticanze del Tg2 di Sangiuliano Nel lancio del programma di Vespa si è visto Salvini che citofona ad un residente del quartiere Pilastro di Bologna, poi alcuni spezzoni di un comizio in cui il leader della Lega spiega perché votare per il Carroccio. Tutto senza contraddittorio, ma per Bruno Vespa si tratta di un semplice errore della redazione del programma che ...

