Barbara D’Urso | la verità della conduttrice sulla sua vita sentimentale

Urla contro l’inviata di Pomeriggio 5. Tensione alle stelle in diretta : Barbara D’Urso costretta a intervenire : “Pomeriggio Cinque” è tornato sul caso dei due fratelli di Solaro, in provincia di Milano, che vivono in un appartamento in condizioni igienico e sanitarie davvero precarie. A spiegare la situazione la conduttrice Barbara D’Urso partita dal messaggio whatsapp invitato da una vicina di casa in cui sono stati illustrate le condizioni dell’appartamento e le difficoltà in cui versano i due fratelli “che hanno solo un pasto al giorno dal Comune. Uno ...

Barbara D’Urso svela : “Il mio futuro? Me lo immagino in tv fino a 90 anni” : Barbara d’Urso si svela, la conduttrice intervista da Chi parla di lavoro, amore e vita sessuale Barbara d’Urso si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita privata e professionale in un’intervista concessa al settimanale Chi. Da anni la conduttrice è molto amata, le sue trasmissioni registrano sempre un numero incredibile di ascolti. La d’Urso ama il suo lavoro ed è certa di voler rimanere in ...

Luigi Favoloso ospite da Barbara D’Urso? Il retroscena inedito sulla “finta” scomparsa : Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che parlare della scomparsa inspiegabile di Luigi Favoloso e a trattare l’argomento ci ha pensato, come sempre, anche Barbara D’Urso. Proprio per tale ragione, da alcune ore su Dagospia, si vocifera che l’ex di Nina Moric possa chiudere il cerchio della “finta” sparizione proprio da lei. Nel dettaglio, questa indiscrezione del giornalista Alberto Dandolo chiarisce che ...

Barbara D’Urso : “E’ sempre il momento giusto” : Questo articolo Barbara D’Urso: “E’ sempre il momento giusto” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara D’Urso ha pubblicato uno dei suoi famosi video boomerang che hanno scatenato l’attenzione di tutti i followers. E’ successo nella giornata di ieri dopo la puntata di Pomeriggio Cinque, ma come sempre la conduttrice di punta di mediaset e di canale cinque, riesce sempre ...

Barbara D’Urso Instagram - video con Francesca Cipriani : «Dignità questa sconosciuta…» : Tra le donne dello spettacolo più attive sui social c’è lei, Barbara D’Urso, la regina degli ascolti di Canale 5. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera, all’indomani della vittoria al concorso che l’ha nominata il personaggio televisivo più significativo del decennio, Carmelita ha dichiarato, parlando di Instagram e dintorni: «Ormai fanno parte della mia normale routine: faccio due post al giorno su ...

Michele Misseri scrive a Barbara D’Urso : “Sono l’unico colpevole” : All’indomani della nuova condanna a 4 anni per depistaggio, Michele Misseri scrive a Barbara D’Urso per ribadire di aver ucciso da solo Sarah Scazzi. Il delitto di Avetrana, in cui ha perso la vita la 15enne Sarah Scazzi, è uno dei più contorti degli ultimi anni. Condannate per l’omicidio dell’adolescente sono state Sabrina Misseri e […] L'articolo Michele Misseri scrive a Barbara D’Urso: “Sono ...

Luigi Favoloso ritorna in Italia - destinazione Barbara D’Urso : l’indiscrezione : Potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo la vicenda di Luigi Favoloso che nelle ultime settimane ha tenuto banco coinvolgendo nei salotti televisivi anche Nina Moric e suo figlio. Luigi Favoloso: ritorno in patria? È qualcosa di più di una indiscrezione. Luigi Favoloso sta per rientrare in Italia: i suoi agenti avrebbero già preso contatto con […] L'articolo Luigi Favoloso ritorna in Italia, destinazione Barbara D’Urso: ...

Luigi Favoloso avvistato in Svizzera. Domenica sarà ospite di Barbara D’Urso : Più di una volta Barbara D’Urso ha affrontato nei suoi salotti l’argomento della scomparsa di Luigi Favoloso. Carmelita ha ospitato e sentito la versione di tante persone coinvolte: la madre di Luigi, Loredana Fiorentino, il padre Michele, l’ex compagna Nina Moric e il suo personal trainer. Ora però, potrebbe essere lui stesso a raccontare cosa è successo. L’ex gieffino, avvistato in Svizzera, dovrebbe presentarsi nello studio di Live – Non ...

Luigi Favoloso ritorna in patria - destinazione Barbara D’Urso : spiffero : Luigi Favoloso pronto a tornare in Italia, destinazione Barbara d’Urso: lo spiffero Potrebbe finalmente trovare un punto di svolta definitivo il caso Luigi Favoloso. L’ex gieffino, di cui si sono perse le tracce a fine dicembre, con tanto di polemiche e misteri al seguito, dovrebbe far ritorno in patria a breve (da quel che è […] L'articolo Luigi Favoloso ritorna in patria, destinazione Barbara d’Urso: spiffero proviene ...

Live - Barbara D’Urso ospita Luigi Favoloso? Trovato in Svizzera : Luigi Favoloso avvistato in Svizzera, sarà ospite di Barbara D’Urso domenica prossima? La scomparsa di Luigi Favoloso da tempo ormai è stata derubricata ad allontanamento volontario ed in molti sostengono che l’ex fidanzato di Nina Moric si sia allontanato per visibilità. Il ragazzo, inoltre, questa mattina è stato fotografato in Svizzera, più precisamente a Locarno, dove è apparso dimagrito e soprattutto non si sa per quale motivo ...

Barbara D’Urso choc : la confessione della conduttrice lascia a bocca aperta : Barbara D’Urso ha deciso di confessarsi e di parlare apertamente rapporto che ha con il padre dei suoi adorati figli: ecco cos’ha detto la conduttrice di Domenica Live Barbara D’Urso, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/Barbaracarmelitadurso/?hl=it) La bellissima conduttrice di ‘Live – Non è la D’Urso‘, ‘Domenica Live‘ e ‘Pomeriggio 5‘, Barbara ...

Barbara D’Urso - programmi per il futuro : “In tv fino a 90 anni” – VIDEO : La conduttrice Barbara D’Urso fa i suoi programmi per il futuro: “Voglio restare in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori”. Chi pensava di mandare Barbara D’Urso presto in pensione deve fare i conti con le parole della conduttrice in un’intervista a ‘Chi’. La regina dei salotti televisivi di Canale 5 […] L'articolo Barbara D’Urso, programmi per il futuro: “In tv fino a 90 ...

Barbara D’Urso : “Il sesso? Non senza coinvolgimento mentale” : Barbara D'Urso si racconta a CHI tra vita professionale, una pensione ancora molto lontana, vita sentimentale e sesso. Barbara D'Urso ha parlato anche di amore e sesso nella lunga intervista concessa al settimanale CHI, in cui la conduttrice più spumeggiante di Canale 5 si è raccontata a cuore aperto. Cominciando proprio dal lavoro per Mediaset, perchè Barbara D'Urso conduce 13 ore di diretta settimanali, si definisce una maniaca del lavoro e ...

Barbara D’Urso - rivelazione clamorosa al pubblico! : Questo articolo Barbara D’Urso, rivelazione clamorosa al pubblico! è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara D’Urso è la protagonista della nuova copertina di Chi, giornale settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dopo la pace ritrovata tra la conduttrice di Pomeriggio Cinque e il nuovo volto del Grande Fratello Vip, nonchè direttore di Chi, Alfonso Signorini, sembra che i due siano inseparabili. Non ...