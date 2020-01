Bancarotta fraudolenta, arresti domiciliari per l'ortopedico Iannelli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a conclusione di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un?ordinanza di custodia cautelare emessa dal... ilmattino

Retesei : Arrestato per bancarotta fraudolenta il noto ortopedico Paolo Iannelli. - mattinodinapoli : Bancarotta fraudolenta, arresti domiciliari per l'ortopedico Iannelli - Yogaolic : RT @rep_napoli: Bancarotta fraudolenta, arresti domiciliari per l'ortopedico Iannelli [aggiornamento delle 09:48] -