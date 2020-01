Anna Safroncik Instagram, magnetica immersa nella natura: «Qui la Leotta perde in partenza» (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Il fiore più bello della natura”: è così che viene descritta Anna Safroncik nell’ultimo scatto Instagram apparso sul proprio account social. Un ricordo della vacanza nella Repubblica di Mauritius, di cui l’attrice ucraina condivide qualche momento. immersa nella natura con una cascata alle spalle, la trentanovenne di Kiev ipnotizza i followers. Un primo piano ammaliante – ‘spezzato’ proprio ad altezza decolleté – mette in risalto lo “sguardo tagliente” dell’ex protagonista di Centovetrine. Sono i lineamenti incantevoli dell’attrice a suscitare le considerazioni più estasiate dei fan. Anna Safroncik Instagram, il primo piano è da brividi Perfettamente in sintonia con l’ambiente che la circonda, Anna si mostra quasi come una moderna Jane. Ciò che colpisce della Safroncik, scatto dopo scatto, è l’eleganza del portamento e dei modi di fare, oltre – ovviamente – alla ... urbanpost

