Traffico Roma del 22-01-2020 ore 20:00 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. IN QUEST’ULTIMA ORA, UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, HA PROVOCATO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E VIA SANT’ALESSANDRO. RIPERCUSSIONI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DOVE LA CIRCOLAZIONE È TORNATA A INTENSIFICARSI DA PORTONACCIO FINO AL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE. DISAGI AL Traffico, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE IN USCITA DA Roma, SULLA SS148 PONTINA, TRA VIA MONTE D’ORO E POMEZIA CENTRO, VERSO LATINA. PRUDENZA SULLA VIA BRACCIANENSE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI VIAGGIA ORA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LA PULIZIA DEL MANTO STRADALE, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA. LAVORI DI ASFALTATURA E CHIUSURE SULL’INTERO TRATTO DI VIALE DEL MURO TORTO A PARTITE DA QUESTA SERA, FINO AL 25 GENNAIO, MA UNICAMENTE DALLE 22:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO. NELLA STESSA FASCIA ORARIA CHIUSO IL SOTTOVIA ... romadailynews

