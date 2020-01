Thomas Markle: "La prossima volta che mia figlia mi vedrà, sarò sepolto. Potrà fingere di esser triste" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “La prossima volta che mia figlia mi vedrà, sarò sepolto in una bara”. Thomas Markle parla in un documentario di 90 minuti che andrà in onda stasera su Channel 5. Il padre di Meghan esplora il suo rapporto con la figlia, senza risparmiare, ancora una volta, gli attacchi. Accusa il principe Harry di comportarsi come un dodicenne “sensibile” e sostiene di aver prove contro la coppia e di essere pronto a presentarsi di fronte all’High Court, per difendersi dalle “parole riprovevoli” dette su di lui. “Non m’interessa. A questo punto, me lo devono. I reali me lo devono. Harry me lo deve, Meghan me lo deve”, racconta il padre dell’ex attrice in “Thomas Markle: My Story”, “Dovrei essere ricompensato dopo quello che ho passato. Mia figlia mi ha detto che quando raggiungerò i miei ... huffingtonpost

