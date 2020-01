Salvini al citofono, il ragazzo: “Non sono spacciatore, sono studente” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Non sono uno spacciatore, sono uno studente che gioca a calcio”. È così che il ragazzo di 17 anni di origini tunisine, accusato da Matteo Salvini di essere uno spacciatore, ha risposto al leader della Lega. Martedì sera l’ex ministro è stato accompagnato da una signora sotto casa del giovane, nel quartiere del Pilastro di Bologna, e ha citofonato alla sua famiglia chiedendo: “Suo figlio è uno spacciatore?”. La risposta del 17enne a Salvini Il 17enne, nato in Italia e col padre tunisino, ha deciso di tutelarsi legalmente e ha preso contatti con l'avvocata Cathy La Torre, attivista per i diritti civili. “Non ha precedenti penali, di nessun tipo. Vuole solo vivere la sua vita, giocare a calcio, studiare. Tra 5 mesi diventa papà”, ha detto la legale. Al momento del blitz di Salvini, il giovane non era a casa. Alla sua avvocata, come mostra un filmato pubblicato su Facebook, ha confessato ... tg24.sky

PaolaTavernaM5S : Mi dicono che un immigrato abbia suonato al citofono di Salvini chiedendo: che fine hanno fatto i 49milioni?… - repubblica : Bologna, blitz di Salvini al citofono, il Parlamento tunisino: 'Vergogna, chieda scusa a quella famiglia' [aggiorna… - fanpage : La Tunisia chiede le scuse di Salvini -