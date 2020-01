Primo giorno di chemio: un testo che fa riflettere tutte noi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un testo diffuso sul web per condividere pensieri, emozioni e paure del Primo giorno di chemio, una vera e propria lezione per tutte coloro che ogni giorno si lamentano per le piccole cose. Anche oggi hai litigato con il capo? La tua relazione sembra oramai destinata a naufragare? I tuoi figli ti fanno impazzire e … L'articolo Primo giorno di chemio: un testo che fa riflettere tutte noi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

matteosalvinimi : Questo ragazzo di San Giovanni in Persiceto compirà 18 anni il 25 gennaio ma ha già le idee chiare: il giorno dopo… - SaveChildrenIT : 75 anni fa, Pippi Calzelunghe arrivò sola in una nuova città, come succede oggi, ogni giorno, a migliaia di bambine… - Mariulz : RT @gippu1: E' morto a 77 anni Terry Jones, artista geniale, inventore della parola 'spam' che anni dopo è diventata parte integrante delle… -