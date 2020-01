Incidente Genova | 27enne sbalzato e investito | conducente fugge (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In un Incidente a Genova un giovane ha perso la vita dopo che è andato a sbattere con il suo scooter contro un’auto. Una seconda vettura lo ha investito e non si è fermata. Un drammatico Incidente a Genova si conclude con la morte di un giovane. La vittima aveva 27 anni e stava viaggiando … L'articolo Incidente Genova 27enne sbalzato e investito conducente fugge è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Giacinto_Bruno : Morti carbonizzati in un incidente in corso Europa - LuceverdeMilano : ??#incidente - SS35 MIlano Meda TRATTO CHIUSO a Uscita 7 - Varedo - SS527 > Genova/Innesto SS1 Aurelia ­ #luceverde #Lombardia - gaiaitaliacom : Genova, incidente mortale a Cornigliano per un motociclista di 27 anni -