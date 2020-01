Carne infetta e falso vino doc, arresti e sequestri in Lombardia e Veneto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sequestrati 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina. Nell’Oltrepò Pavese 5 arresti per falso vino doc. ROMA – Sequestrati 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nelle prime ore di mercoledì 22 gennaio 2020. Il cibo è stato introdotto illegalmente violando le norme dell’Unione Europea. Inoltre, c’era l’alto rischio di contaminazione visto che le autorità competenti hanno ritenuto il prodotto potenzialmente pericoloso. Nessun altro controllo, le carni sono state incenerite per cercare di eliminare il prima possibile un cibo a rischio infezioni. Controlli rinforzati dopo il virus cinese Il blitz della Guardia di Finanza è stato fatto in un magazzino all’ingrosso di generi alimentari. Controlli rinforzati in tutti i Paesi (e anche nel nostro) dopo l’emergenza del ... newsmondo

NewsMondo1 : Carne infetta e falso vino doc, arresti e sequestri in Lombardia e Veneto - CupponeAntonio : Carne infetta da peste suina, maxisequestro in Veneto. Introdotta illegalmente dalla Cina e subito incenerita. Se n… - MinGalic : @GiorgiaMeloni Col carico di carne suina infetta, appena scoperto dalla GdF, i cinesi hanno toccato il fondo. Diamo… -