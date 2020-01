Bologna, Salvini citofona a famiglia di tunisini: “Lei spaccia?”. La Tunisia vuole le scuse ufficiali (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Salvini citofona a caccia di spacciatori (o presunti tali), la Tunisia chiede le scuse ufficiali del leader della Lega alla famiglia che ha menzionato. Bologna, Matteo Salvini citofona a una famiglia tunisina chiedendo se ci fossero degli spacciatori. E l’iniziativa del leader della Lega rischia di trasformarsi in un caso diplomatico. A nome del Parlamento tunisino il deputato Sami Ben Abdelaali ha chiesto al leghista le scuse ufficiali. Bologna, Salvini citofona a una famiglia tunisina in cerca di spacciatori Accompagnato da un esercito di giornalisti a microfoni e telecamere accese, il leader della Lega Matteo Salvini, raccogliendo la segnalazione di alcuni residenti, ha citofonato a una famiglia di tunisini chiedendo se ci fossero spacciatori in casa. Di seguito il video in questione Salvini citofona a una famiglia tunisina: "È vero che ... newsmondo

AlessiaMorani : Ecco il video di #Salvini che suona al campanello di una casa a #Bologna chiedendo se li abita uno spacciatore. Fa… - stanzaselvaggia : Questa cosa è gravissima. Gravissima. - Capezzone : +++Velina urgentissima della SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)+++ A tutte le redazioni demogradighe - No… -