Tuttosport: Ancelotti e Gattuso sono vittime della società e dei calciatori (Di martedì 21 gennaio 2020) Fernando Orsi su Tuttosport assolve Ancelotti e Gattuso, incolpevoli, secondo lui, nell’attuale crisi che sta vivendo il Napoli. Le parti coinvolte, è naturale, sono il presidente, la squadra e i due allenatori. Questi ultimi, a mio parere, sono i meno responsabili, o almeno gli elementi che a voler stendere una percentuale hanno inciso in maniera meno negativa rispetto agli altri due. Il conflitto tra presidente e squadra è alla base di questo disastro e i due tecnici, che si sono trovati in mezzo, lo hanno via via subito, dimostrandosi comunque incapaci, nonostante la loro esperienza, di mediare tra le due parti I veri attori sono i giocatori e la società. A loro il compito innanzitutto di chiarire la situazione e di fare un passo indietro nel tentativo di trovare una via d’uscita. De Laurentiis, lo sappiamo, non spicca per la sobrietà d’opinione, ma rimane pur sempre ... ilnapolista

