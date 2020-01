Roma, perseguita la sua ex con false denunce di abusi sessuali sul figlio (Di martedì 21 gennaio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato di Roma hanno arrestato e portato in carcere uno stalker, ritenuto responsabile di aver perseguitato la ex compagna chiamandola ben 500 volte e denunciando al Numero Unico per le Emergenze 112 abusi sul figlio mai avvenuti. La misura è scattata al termine di una tentata aggressione. fanpage

CpnMro : RT @EffetiVerona: @CpnMro @angela_roveda E dunque è pure codificato. Non va perseguita l'evasione che si trova, ma il tot deciso da Roma, a… - EffetiVerona : @CpnMro @angela_roveda E dunque è pure codificato. Non va perseguita l'evasione che si trova, ma il tot deciso da R… - CinqueNews : ROMA, PERSEGUITA EX FINDAZATO: ARRESTATA -