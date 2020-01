Rebecchini: momento di andare avanti, avviare piano sampietrini e strade nuove (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “Incredibile: dopo mesi e mesi di valutazioni politico-culturali con la Presidenza del Consiglio dei Lavori Pubblici, la Soprintendenza Speciale e il Gabinetto del Sindaco, in merito al piano di riposizionamento dei sampietrini, valutazioni per i quali sono stati definiti progetti e appalti, sottoscritti contratti tra cui la manutenzione straordinaria di via IV Novembre, assistiamo all’ennesima polemica di alcuni consiglieri di maggioranza, contrari alle scelte condivise. Scelte che bloccano i lavori e gli iter amministrativi in corso”. Lo sostiene il Presidente Ance Roma – ACER, Nicolo’ Rebecchini in una nota. “Ma come si fa a far ripartire una citta’ quando sempre e tutto va rimesso in discussione?- aggiunge- Come si fa ad invocare la continuita’ amministrativa, se a nulla valgono scelte ampiamente dibattute? Chi paga il ... romadailynews

