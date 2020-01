Quarta vittima per il virus cinese, un caso anche in Australia (Di martedì 21 gennaio 2020) C’è una Quarta vittima in Cina per il nuovo coronavirus, della stessa famiglia della Sars, che sta allarmando il mondo. Secondo le autorità sanitarielocali la vittima è un 89enne, deceduto nella città di Wuhan, il focolaio da dove si è diffuso il virus, dopo aver accusato difficoltà respiratorie. E un primo caso sospetto emerge anche in Australia in un uomo di ritorno dalla Cina, che è stato messo in isolamento.È stato confermato infatti che il virus è trasmissibile da uomo a uomo. La conferma della temuta modalità di trasmissione interumana, già ritenuta verosimile dal direttore Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza, è giunta da un rinomato esperto della Commissione della salute pubblica del governo cinese, Zhong Nanshan. Cresce dunque ... huffingtonpost

