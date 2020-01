Paga la bolletta 1 euro in più rispetto all’importo richiesto e la multano (Di martedì 21 gennaio 2020) Una vicenda surreale quella capitata ad una donna di La Spezia, Alessandra che, per aver Pagato 1 euro in più la bolletta si è vista recapitare una multa di 9 euro. Vediamo cosa è accaduto. La donna ha ricevuto una bolletta della Tares per un importo di 378 euro. La donna ha Pagato 379 euro e dopo qualche tempo si è vista recapitare una multa di 9 euro il cui dettaglio è il seguente: “3.78 euro di sanzione per omesso o parziale versamento, 1.87 euro di interessi, 4 euro di rimborso spese”. La donna, che è stata anche ospite alla trasmissione televisiva “Mattino Cinque” ha dichiarato così: “Sono molto arrabbiata, bisogna fare bene il proprio lavoro” e poi ha aggiunto: “è una questione di principio, non pagherò, meglio la morte”. La donna intende difendersi con tutte le sue forze rispetto a quella che ritiene essere una vera ingiustizia e che ... baritalianews

FCorbetti : #prontolarai scusate a mia zia è arrivata la bolletta del canone Rai da 90 euro quando invece lei paga regolarment… - FCorbetti : #CanoneRai scusate a mia zia è arrivata la bolletta del canone Rai da 90 euro quando invece lei paga regolarmente l… - FCorbetti : @CanoneRai Buonasera.Non riesco a contatt. prontolarai.Mia zia paga regolarmente le bollette di elettricità ma 5 gg… -