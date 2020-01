Luigi Di Maio si dimette da capo politico del Movimento 5 Stelle (Di martedì 21 gennaio 2020) E così alla fine Luigi Di Maio si dimette. Da giorni circolano voci del suo possibile passo indietro da capo politico del Movimento 5 Stelle, voci che in queste ore si sono fatte sempre più forti. Domani Di Maio vedrà i ministri pentastellati e annuncerà le sue dimissioni. Fonti confidenziali le danno per certe e tra poche ore lo sapremo con certezza. Finisce così la parabola del ragazzo di Pomigliano, prima vicepremier nel primo governo Conte, poi ministro degli Esteri nel secondo esecutivo guidato dal professore foggiano. Di Maio lascia un Movimento che i sondaggi danno ormai ridotto ad un terzo dei consensi ottenuti alle politiche del 2018, quel 32,6% che è ormai un lontano ricordo per i pentastellati. Le dimissioni “infauste” prima delle regionali A nulla è servito l’intervento di Beppe Grillo e nemmeno il tentativo di parte del Movimento di coinvolgere Alessandro ... urbanpost

