LIVE Cocciaretto-Kerber 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: break della tedesca nel primo game (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Kerber aggredisce di dritto con la risposta, ma sbaglia mettendo in rete quello successivo. 15-0 Ancora un gran tracciante di rovescio di Cocciaretto. 1-3 Kerber, che stavolta si serve della prima per tenere di nuovo a zero la battuta. 40-0 Rovescio largo di Cocciaretto. 30-0 Il nastro aiuta di nuovo, stavolta in maniera totale, la Kerber, portandole oltre la rete un rovescio altrimenti giocabile. La tedesca si scusa. 15-0 Rovescio in recupero in rete di Cocciaretto. 1-2 Kerber, e con il rovescio finalmente riesce a chiudere questo turno di servizio Cocciaretto! Ben più che meritato il primo game della sua carriera in un tabellone principale Slam. Vantaggio Cocciaretto, servizio sulla T e dritto verso sinistra a chiudere subito. 40-40, 6a parità: il nastro offre una grossa mano a Kerber nel girare lo scambio, poi la tedesca gioca una ... oasport

