Infortunio Brozovic, ecco il responso sulle condizioni del centrocampista (Di martedì 21 gennaio 2020) Infortunio Brozovic, ecco le condizioni del centrocampista dell’Inter. Per lui distorsione alla caviglia sinistra, sarà monitorato giornalmente Marcelo Brozovic è uscito prima della fine della gara contro il Lecce, domenica pomeriggio, a causa di un Infortunio. Il giocatore dell’Inter si è sottoposto ai controlli strumentali per decretare l’entità del problema. ecco il comunicato della società: «Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

