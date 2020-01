Davos, Greta: “Tutti parlano di clima ma non è cambiato niente. Ci restano meno di 8 anni” (Di martedì 21 gennaio 2020) Davos, Greta: “Sul clima non è cambiato niente. Ci restano meno di 8 anni” “Nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema ‘caldo’. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo”. Lo ha detto la giovane attivista per il clima Greta Thunberg durante un panel nel secondo giorno del Forum economico mondiale. Il meeting annuale del World Economic Forum riunisce a Davos, in Svizzera, oltre 3mila leader globali di politica, governo, società civile, mondo accademico, cultura e media. Il meeting di Davos è considerato l’incontro più importante al mondo per i temi che riguardano l’economia, il business e l’impatto sulla società. TPI è presente a Davos per raccontare protagonisti e progetti di questo ... tpi

