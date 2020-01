Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: «Insieme con gli ex (ma non i nostri)» (Di martedì 21 gennaio 2020) Ex on the Beach 2: Cecilia Rodriguez e Ignazio MoserEx on the Beach 2: Cecilia Rodriguez e Ignazio MoserEx on the Beach 2: Cecilia Rodriguez e Ignazio MoserEx on the Beach 2: Cecilia Rodriguez e Ignazio MoserCecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una di quelle coppie che finisce le frasi dell’altro. «Abbiamo cercato di essere noi stessi» spiega lei. «E ci siamo impegnati a dare quello che potevamo dare» conclude lui senza perderla un attimo di vista, sempre lì ad abbracciarla come se fossero Insieme da pochi mesi quando di anni, da quell’edizione del Grande Fratello Vip che li fece incontrare, ne sono passati tre. Era inevitabile, quindi, che anche sul lavoro si cimentassero in una nuova sfida mano nella mano: dal 22 gennaio saranno i padroni di casa della seconda stagione di Ex on the Beach, il dating show condotto la prima volta da Elettra Lamborghini e che ora passa il ... vanityfair

novasocialnews : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: «Insieme con gli ex (ma non i nostri)» #novasocialnews #nonstopnews #allnews… - brunellarovetta : @RAGAZZO_COMUNE @ElyCarter89 Per me erano situazioni diverse, Cecilia e Ignazio si sono innamorati di brutto verame… - zazoomblog : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez debuttano su Mtv: Non ci sentivamo allaltezza - - #Ignazio #Moser #Cecilia… -