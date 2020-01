VIDEO – Messaggio di Insigne al giovane tifoso in lacrime (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lorenzo Insigne lancia un Messaggio, una promessa, al giovane tifoso in lacrime durante Napoli-Fiorentina. Il... L'articolo VIDEO – Messaggio di Insigne al giovane tifoso in lacrime proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

chetempochefa : 'Vorrei fare le condoglianze alla famiglia Regeni. Ho sentito la lettera e spero ci sia giustizia. Hanno tutto il m… - acffiorentina : | ??| Messaggio speciale da Fede&Dusan : lunedì alle 18 allenamento a porte aperte al Franchi ?? #ForzaViola ?? - acffiorentina : | ?? | Un messaggio da mister Iachini: 'Grazie dell'affetto, vi aspettiamo dalle 17.15 al Franchi' #ForzaViola -