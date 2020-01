Una vita da Bettino Craxi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 19 gennaio del 2000 moriva in esilio (per altri: latitanza) ad Hammamet, in Tunisia, il leader socialista italiano ed ex presidente del Consiglio Bettino Craxi. Mentre assistiamo oggi a tanti discorsi, polemiche, riabilitazioni e anatemi riguardanti la sua figura – un gorgo che solo nelle ultime settimane ha risucchiato nel dibattito esponenti politicamente agli antipodi, dalla Lega di Matteo Salvini all’ex premier Matteo Renzi – facciamo però i conti con una letteratura storica che restituisce una sorta di figura mitologica, un mostro a due teste irriducibili (e irrinunciabili): il grande statista da un lato, il politico corrotto e travolto dall’inchiesta Mani Pulite dall’altro. Quel che è certo è l’imprinting culturale che la figura di Craxi ha marcato in Italia negli anni della ribalta: un modo di vivere la politica e la vita che – ancor più a un ventennio ... wired

matteosalvinimi : Buongiorno Amici, meno 6! Il voto di domenica è una scelta di vita! ???? #domenicavotoLega - matteosalvinimi : #Salvini: Sapete qual è la cosa che mi scalda di più il cuore? In tutte le piazze che ho girato, ho trovato una mar… - chetempochefa : 'Bisogna mettersi in gioco, non avere vergogna, capire che siamo noi prima di tutti protagonisti della vita politic… -