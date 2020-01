Sondaggio Swg per TgLa7, altro botto della Lega. Forza Italia e Pd in picchiata: le ultime cifre (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il consueto Sondaggio del lunedì di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana certifica la fiducia della maggioranza degli Italiani nei confronti della coalizione di centrodestra. Trainata dalla Lega di Matteo Salvini, che monopolizza un terzo dei voti (33,02%), e si conferma il primo partito (+0.3). Forza liberoquotidiano

you_trend : ?? #Sondaggio #SWG per @TgLa7 Lega 33,2% (+0,3) PD 18,2% (-0,2) M5S 15,6% (+0,4) FdI 10,9% (+0,5) FI 5,2% (-0,6) IV… - LegaSalvini : ++ LEGA SALDAMENTE PRIMO PARTITO D'ITALIA, E CRESCE ANCORA. IL PD CALA. GRAZIE SARDELLE ???? ++ Sondaggio SWG/Mentana - Filomen30847137 : RT @LegaSalvini: ++ LEGA SALDAMENTE PRIMO PARTITO D'ITALIA, E CRESCE ANCORA. IL PD CALA. GRAZIE SARDELLE ???? ++ Sondaggio SWG/Mentana https… -