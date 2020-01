“Scimmione, negro di m…”, insulti razzisti tra calciatori under 14: “Cambiare sistema educativo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) A denunciare l’accaduto è stato Luca Pavan, consigliere comunale di Busca, educatore e padre di uno dei giovanissimi calciatori insultati. "Come genitore, educatore e per aver allenato tanti anni in passato , sono davvero triste” ha aggiunto l'uomo, concludendo: “Spero davvero che riusciamo a fare un salto di qualità educativo e culturale, noi e i nostri figli". fanpage

rep_torino : Cuneo, insulti razzisti alla partita tra under 14: 'Scimmione, negro di m...' [aggiornamento delle 12:47] - rep_torino : Cuneo, insulti razzisti alla partita tra under 14: 'Scimmione, negro di m...' [aggiornamento delle 12:34] - CalcioWeb : 'Scimmione e negro di m...', insulti shock a un calciatore! 'Tornatene in Marocco' [DETTAGLI] - -